Abone Ol

Türk Hukukçu Kadınlar Birliği’nden Sakarya Barosu’na tepki

Sakarya Barosu tarafından kurulan 'Erkek Hakları Merkezi’ne Türk Hukukçu Kadınlar Birliği tepki gösterdi. Birlik Başkanı avukat Süreyya Turan, "Kadına şiddet uygulayan erkeklere hukuki destek verecekler herhalde" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Türk Hukukçu Kadınlar Birliği’nden Sakarya Barosu’na tepki

Sakarya Barosu tarafından yapılan ve baronun kadın üyelerinin katılmadığı toplantıda, Erkek Hakları Merkezi kurulmasına ilişkin karar alınmıştı. Türk Hukukçu Kadınlar Birliği Başkanı avukat Süreyya Turan, Sakarya Barosu'nun kararına tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Turan, “Sakarya Barosu Erkek Hakları Merkezi kurmuş. Ne zamandan beri erkekler, dezavantajlı grup haline gelip, cinsiyetleri nedeniyle katlediliyorlar ve kadın şiddetine maruz kalıyorlar. Kadına şiddet uygulayan erkeklere hukuki destek verecekler herhalde” ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç: Sonuna kadar mücadele edeceğizİlginizi Çekebilirİstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam