Türk Hukukçu Kadınlar Birliği’nden Sakarya Barosu’na tepki
Sakarya Barosu tarafından kurulan 'Erkek Hakları Merkezi’ne Türk Hukukçu Kadınlar Birliği tepki gösterdi. Birlik Başkanı avukat Süreyya Turan, "Kadına şiddet uygulayan erkeklere hukuki destek verecekler herhalde" ifadelerini kullandı.
Sakarya Barosu tarafından yapılan ve baronun kadın üyelerinin katılmadığı toplantıda, Erkek Hakları Merkezi kurulmasına ilişkin karar alınmıştı. Türk Hukukçu Kadınlar Birliği Başkanı avukat Süreyya Turan, Sakarya Barosu'nun kararına tepki gösterdi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Turan, “Sakarya Barosu Erkek Hakları Merkezi kurmuş. Ne zamandan beri erkekler, dezavantajlı grup haline gelip, cinsiyetleri nedeniyle katlediliyorlar ve kadın şiddetine maruz kalıyorlar. Kadına şiddet uygulayan erkeklere hukuki destek verecekler herhalde” ifadelerini kullandı.