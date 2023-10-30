Türk Kızılayı ve AFAD: Gazze’de depomuz yok

Türk Kızılayı, Gazze’de Filistin Kızılayı’na ait bir insani yardım deposunun ağır hasar aldığını duyurdu. Kızılay, "Söz konusu depo, insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır" bilgisini paylaştı. AFAD da aynı şekilde Gazze'de bir depolarının bulunmadığını bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medyada Gazze’de Türk Kızılayı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) ait depoların, İsrail tarafından vurulduğu iddia edildi.

Türk Kızılayı ve AFAD’dan konu hakkında arka arkaya açıklamalar geldi.

Gazze’de bir yardım deposu bulunmadığını ifade eden Türk Kızılayı’nın X üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Gazze’de Türk Kızılay olarak inşasına destek sağladığımız, Filistin Kızılayı’na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı, kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır. Söz konusu depo, insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı’na ait olup Gazze’de Türk Kızılay’a ait bir depomuz bulunmamaktadır. Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere, İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz.”

AFAD: GAZZE’DE DEPOMUZ YOK

İddialar üzerine AFAD da şu bilgilendirmeyi paylaştı:

“Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD'ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Gazze’de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye bugün düzenlendiği hava saldırısında Filistin Kızılayı’na ait tesis ve depoları vurmuştu. Saldırı sonrası tesis ve depolar kullanılamaz hale gelmişti.