Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: Elimizde seçmen listelerini kontrol edebilecek bir mekanizma yok

11 kentin yer aldığı deprem bölgesinin 14 Mayıs seçimleri bağlamında başlı başına bir sorun teşkil ettiğine dikkat çeken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, SÖZCÜ'ye konuştu: Elimizde seçmen listelerini kontrol edebilecek bir mekanizma yok.

Başak KAYA

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Seçimlere sayılı günler kaldı. Seçim güvenliği için avukatlar siyasi partilerden bağımsız olarak sahada olacak. Ancak deprem bölgesindeki seçmen listeleri kontrol edilemiyor.

Göç eden depremzede vatandaşın geri dönüp oy kullanıp kullanmadığı nasıl saptanacak belirsiz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, SÖZCÜ'ye, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

– Bizler, avukatlar olarak, yurttaşların iradesinin sandığı en doğru şekilde yansımasını güvence altına almak üzere geçtiğimiz seçimlerde etkin bir şekilde sahada bulunduk. Seçimlerde itiraz ve şikayetler yalnızca kanunda sayılı kişiler tarafından yapılabiliyor. Bu kişiler arasında adaylar, siyasi partiler, seçmenler sayılmış. Avukatlar veya barolar ile diğer sivil toplum kuruluşları seçim sürecinde kanunen yer almıyor. Buna rağmen, baroların üstlenebilecekleri bazı sorumluluklar var.

REHBER HAZIRLAYIP, EĞİTİM VERİYORUZ

– Yurttaşların ve meslektaşların bilgilendirilmesi, bu sorumlulukların başında geliyor diye düşünüyorum. Bu çerçevede Türkiye Barolar Birliği olarak rehberler hazırlıyor ve eğitimler veriyoruz. Bu çalışmalar seçim gününe kadar devam edecek.

– Ayrıca bir seçim güvenliği merkezi oluşturduk ve illerdeki barolarımızın seçim güvenliği merkezleri ile koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Seçim günü sandık başında yaşanacak sorunlarla ilişkili olarak hukuki bilgi sahibi meslektaşlarımızın yurttaşlarımıza en doğru bilgiyi ulaştırmasını sağlayacağız.

NEREDE, NASIL KULLANACAKLAR?

– Deprem bölgesi ise seçimler bağlamında başlı başına bir sorun teşkil ediyor. Ne yazık ki, elimizde seçmen listelerini kontrol edebilecek bir mekanizma yok. Bu önemli; çünkü deprem bölgesindeki seçimlerde en önemli başlık seçmenlerin oylarını nerede nasıl kullanacakları sorusu…

FİKİR ALIŞVERİŞİNE DAVET EDİYORUZ

– Türkiye Barolar Birliği sahadaki çalışmalarını illerdeki barolar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Deprem bölgesinde, olağan faaliyetlerine devam edemeyen barolarımızın bulunduğu illerimizde, bu takibi yapmamız gerçekten son derece güç… Bu sorunun nasıl çözülebileceği konusunda fikir alışverişi yapmaya devam ediyoruz.

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