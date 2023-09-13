Türkiye Interpol aracılığıyla arıyordu, Kosova’da yakalandı

Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, Kosova polisi tarafından yakalandı. Şüpheli, ülkenin batısındaki İpek şehrinde gözaltına alındı.

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Kosova polisi, Türkiye’nin uluslararası uyuşturucu ticaretine karıştığı şüphesiyle aradığı bir kişiyi gözaltına aldı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, “FAST-Kosova Kaçakları Aktif Olarak Arama Birimi” tarafından ülkenin batısındaki İpek şehrinde görevli diğer güvenlik birimleriyle koordineli olarak şüphelinin konumu tespit edilerek, yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Şüphelinin Türkiye devlet yetkilileri adına Interpol tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karıştığından şüpheleniliyor. Olayla ilgili bu gibi durumlarda uygulanan prosedürlere göre tedbir alınacaktır” denildi.

Kosova polisi, uluslararası düzeyde polis işbirliğinin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere ülkedeki tüm yasa dışı olayları önleme ve bunlarla mücadele etme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı. (AA)