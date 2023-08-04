Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel, Türkiye-İran karayolunun kapanmasına yol açtı. Bölgedeki köylerde tarım arazileri de sel sularının altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu kapanan Türkiye-İran kara yolun yeniden ulaşıma açıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi.
Doğubeyazıt'ın İran sınırına yakın olan bölgelerde dereler taştı, Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı.
Köylerde, tarım arazileri zarar görürken, sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Bölgeye sevk edilen AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları, Devlet Su İşleri ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
İş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından İran-Türkiye kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Telçeker köyünde sel sularının girdiği bazı evlerle ilgili hasar tespit çalışmasına başlandı.