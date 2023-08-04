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Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel, Türkiye-İran karayolunun kapanmasına yol açtı. Bölgedeki köylerde tarım arazileri de sel sularının altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu kapanan Türkiye-İran kara yolun yeniden ulaşıma açıldı.

Orhan BOZKURT
Yayınlanma: 17:43 - 04 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi.

Doğubeyazıt'ın İran sınırına yakın olan bölgelerde dereler taştı, Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı.

Köylerde, tarım arazileri  zarar görürken, sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları, Devlet Su İşleri ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından İran-Türkiye kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Telçeker köyünde sel sularının girdiği bazı evlerle ilgili hasar tespit çalışmasına başlandı.

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AFAD Ağrı İran Türkiye
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