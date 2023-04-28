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Türkiye İşçi Partisi: Milletvekili adayımız Elif Çongur gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara 3'üncü Bölge Milletvekili adayı Elif Çongur'un AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Yayınlanma: 21:22 - 28 Nisan 2023 Güncellenme:
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Türkiye İşçi Partisi: Milletvekili adayımız Elif Çongur gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesabından Ankara 3’üncü Bölge Milletvekili adayı Elif Çongur’un gözaltına alındığını duyurdu.

Paylaşımda, Çongur’un gözaltına alınma nedeninin AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a hakaret ettiği iddiası olduğu belirtildi.

“14 MAYIS’TA BU DÜZENİN SONU GELECEK”

TİP’in konuyla ilgili paylaşımında “İktidarının son günlerini uydurma gerekçelerle muhalefete göz dağı vermekle harcayanlar iyi bilsin ki, 14 Mayıs’ta bu düzenin sonu gelecek, asıl suçlular hesap verecek” mesajına da yer verildi.

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