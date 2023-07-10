Türkiye’de buğday tarlaları alev alev yanıyor
Türkiye'de son günlerde buğday ekili tarlalarda çıkan yangınlar korkutuyor. Son olarak Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 60 dönüm ekili buğday alev alev yandı.
Malkara’nın Yeni Mahallesi Gerçem Çeşmealtı mevkisindeki buğday ekili tarlada yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Emin Yılmaza ait 100 dönümlük buğday ekili alanı sardı.
Bölgeden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangına çevreden gelenler de traktör ve iş makineleri ile müdahale etmeye çalışırken tarla sahibi ile o sırada yoldan geçenler de destek olmaya çalıştı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında buğday ekili 60 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
SON 1 AYDA 1000 DÖNÜME YAKIN ALAN KÜL OLDU
Marmara bölgesinde son 1 ayda çıkan yangınlar dikkat çekti. Edirne’de 380 dönüm, Kırklareli’nde 400 dönüm, Tekirdağ’da da 210 dönüm buğday ekili alan yandı.