Türkiye’de de geçerli diye 280 bin liraya satıyorlar, yakalandılar

Gaziantep'te 280 bin lira karşılığında sahte KKTC ehliyeti sattığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, KKTC ehliyetlerinin Türkiye’de geçerli olmasını fırsat bilen bazı kişilerin sahte ehliyet düzenledikleri bilgisine ulaştı.

Ekiplerin araştırmasında bazı kişilerin, sahte olarak düzenledikleri KKTC ehliyetlerini 280 bin liraya satıldığını belirledi. Jandarma ekipleri, araştırmada, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediği saptanan 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerindeki aramalarda da 9 cep telefonu, 7 sahte ehliyet ve bunlara ait dokümanlar, 1 otomobil, 5 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 10 bin lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Ehliyetsiz ve aranması olan taksi şoförü kovalamaca sonucu yakalandı