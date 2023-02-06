Türkiye’de okullar 1 hafta tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil ilan edildiğini duyurdu.

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Deprem bölgesinde bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Doğanşehir'de depremden etkilenen yerlerde inceleme yaparak vatandaşlara “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.

Bakan Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler dolayısıyla tüm Türkiye'de eğitim öğretime 13 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

Özer açıklamasında şunları kaydetti:

“Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz.

Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak.

Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek.”

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