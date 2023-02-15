Türkiye’den AP’ye tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK ile iltisaklı şahısların AP'ye bu kadar rahat girebilmeleri ve istedikleri gibi gösteri yapabilmeleri kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda yaşanan olaylara tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Bugün terör örgütü PKK iltisaklı bir grubun, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantısı sırasında gösteri düzenlediği ve yasama faaliyetlerini sabote ettiği görülmüştür.

*Terör örgütü PKK ile iltisaklı şahısların AP’ye bu kadar rahat girebilmeleri ve istedikleri gibi gösteri yapabilmeleri kabul edilemez.

Bu şahıslara hemen müdahale edilmemesi ise ayrı bir garabettir. Şiddetle kınadığımız bu eylem, Avrupa Birliği’nin ve onun özelinde AP’nin terörle mücadeledeki aczini ve samimiyetsizliğini gözler önüne sermektedir.

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