Türkiye’den İsrail’e yanıt: Misliyle iade ediyoruz

Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Türkiye'ye yönelttiği bazı suçlamalar hakkında bir açıklama yaptı. İddiaların mesnetsiz olduğunu ifade eden bakanlık, "Misliyle iade ediyoruz" ifadesini kullandı.

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 23. gününde sertleşerek devam ederken Tel Aviv ile Ankara ilişkileri de geriliyor.

Dışişleri Bakanlığı, bugün İsrailli bazı isimler tarafından ortaya atılan iddialar konusunda bir açıklama yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Tel Aviv tarafından yöneltilen suçlamaların “misliyle iade edildiği” belirtildi.

“GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABALARI SONUÇ VERMEYECEK”

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

– “İsrailli bir takım yetkililerin iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz.

– Doğruların ve gerçeklerin dile getirilmesine dahi tahammül edemeyen kimi İsrailli yetkililerin, Gazze'de Filistinli sivilleri topluca hedef alan acımasız katliamı örtbas etme umuduyla, çarpıtmalar ve iftiralar eşliğinde gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir.

“ACZİN GÖSTERGESİ”

– Tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleyen, ancak eleştiriye ve kınamaya bile tahammül edemeyen bu yetkililerin, Birleşmiş Milletler'i, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaları içine düştükleri aczin açık bir göstergesidir.

– Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri, muhataplarına misliyle iade ediyoruz.

“TÜRKİYE’NİN SİCİLİ LEKESİZ”

– Bugün İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren birçok ülkenin aksine, Türkiye'nin bu konudaki sicilinin lekesiz, tertemiz olduğu herkesin malumudur.

– Türkiye'nin tarih boyunca Yahudiler dahil zulme uğrayan herkese güvenli bir melce olduğu tüm tarihçilerin teslim ettiği bir hakikattir.

– Gazze sakinlerini topyekün yok etmeyi amaçlayan bu barbarlığın son bulması için İsrail makamlarına, kendilerine yapılan ateşkes ve barış çağrılarına acilen kulak vermeleri çağrısında bulunuyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Şeridi'ni günlerdir bombalayan İsrail hakkındaki açıklamaları Tel Aviv'de tepki çekmişti.

“İsrail sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün” diyen Erdoğan, İsrail'in savaş suçlusu ilan edileceğini söylemişti. Erdoğan, “Bunun bedelini eninde sonunda ağır ödeyeceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, X üzerinden yaptığı paylaşımda “Türkiye'den gelen sert açıklamalar karşısında, İsrail-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Türkiye'deki diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatını verdim” demişti.

Daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da açıklamada Erdoğan’ın ismini anmadan “Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin. Eğer askerlerimizi savaş suçları işlemekle itham edebileceğinizi sanıyorsanız, bu ikiyüzlülüktür. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz” diye konuşmuştu.

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