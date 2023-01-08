Türkiye’nin hac kontenjanı açıklandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023 yılı hac organizasyonuyla ilgili olarak Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.
Umre ziyareti için Mekke’de bulunan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Erbaş, “Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız” dedi.