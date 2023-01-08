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Türkiye’nin hac kontenjanı açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız" dedi.

Yayınlanma: 12:20 - 08 Ocak 2023 Güncellenme:
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Türkiye’nin hac kontenjanı açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023 yılı hac organizasyonuyla ilgili olarak Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.

Umre ziyareti için Mekke’de bulunan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Erbaş, “Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız” dedi.

 

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