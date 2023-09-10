Türkiye’nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu…
Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, Diyarbakır semalarında ATAK helikopteri uçtu.
Diyarbakır Havacılık Şube Müdürlüğü’nde 2023-2024 uçuş yılı açılışı kapsamında bir etkinlik düzenlendi.
Kentte terör başta olmak üzere birçok suçla mücadelede aktif olarak kullanılan ATAK helikopteri de etkinlikte ön plandaydı.
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın izlediği etkinlikte; Türkiye’nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, ATAK helikopteri ile Diyarbakır semalarında bakım uçuşu yaptı.
Uçuşun ardından İl Emniyet Müdürü Kaya, Karabulut’u tebrik edip, “Harikaydın, seninle gurur duyduk. Güzel manevralar yaptın. Allah, kazasız belasız, başarılı bir meslek hayatı versin inşallah” dedi.
Etkinliğin ardından İl Emniyet Müdürü Kaya, görevlilerden hava araçları hakkında bilgi aldı. (DHA)