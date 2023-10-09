Türkiye’nin vurduğu petrol bölgesine TIR sevkiyatı

Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan hava harekatında vurulan Kahtaniye bölgesindeki petrol sahalarına terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı kentinden çok sayıda akaryakıt tankeri ile TIR sevk edildi.

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Suriye’nin kuzeyinden sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla 5 gün önce, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda başlatılan hava harekatı devam ediyor.

PETROL SAHALARI VURULDU

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Hava Üssünden bugün havalanan savaş uçakları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait, aralarında petrol sahalarının da olduğu birçok hedefi vurdu.

AKARYAKIT TANKERİ VE TIR SEVK ETTİLER

Mardin’in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan ve terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Kamışlı kentinden de hava harekatında vurulan ve petrol sahalarının olduğu 40 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye bölgesine çok sayıda akaryakıt tankeri ve TIR sevk edildi.

Terör örgütünün, bu yolla petrolü başka bir noktaya taşımak istediği öğrenildi. (DHA)

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