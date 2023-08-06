Türkiye’yi sata sata bitiremediler… Danıştay’ın iptal ettiği satışlar tekrar listede

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Muğla ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarındaki toplam 30 bin 669 kilometrelik arazi portföyünü satışa çıkarıyor. Türkiye’de denize kıyısı olan bölgelerde satışa çıkarılan arazilerin toplamı, Avrupa’daki bazı ülkelerin sınırlarından bile büyük. Bodrum’da Danıştay’ın iptal ettiği arsa satışlarının yeniden listeye konduğu görüldü.

Yaşar ANTER

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ülke genelindeki birçok ilde Hazineye ait 30 bin 668 kilometre arazi portföyünü satışa sundu. Satışa sunulan taşınmazların büyük bölümü Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin ve Nevşehir gibi turizmle öne çeken şehirlerde yer alıyor.

DANIŞTAY'IN İPTAL ETTİĞİ ARSALAR TEKRAR SATIŞA KONDU

Satışa çıkarılacağı açıklanan parseller arasında, Bodrum kamuoyunda uzun zamandan beri büyük tartışmalara ve tepkilere neden olan Ortakent’teki 1 milyon 200 bin metrekare büyüklüğündeki hazine arazilerinin büyük kısmı olduğu dikkat çekiyor.

Yine Gökçebel Mahallesi’nde çok sayıda parselin satışa çıkarıldığı görülüyor. Bodrum dışında Muğla’nın Datça, Milas, Ula ve Ortaca İlçesindeki çok sayıda hazine parseli satışa çıkarılmış durumda.

Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde özelleştirilmek istenen fakat imar planları mahkeme kararıyla iptal edilen devasa arazi, yeniden satışa çıkarıldı. Daha önce de satışa çıkarılan Ortakent Üniversite Caddesi, Ali Kelle Ormanı ve Kabakum Plajı'ndaki devasa arazi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açılmış, 1 milyon 100 bin metrekarelik Hazine arazisi ile ilgili TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi'nce açılan davada Danıştay, oybirliğiyle imar planlarını iptal etmişti.

İptal kararının ardından davalı idare temyiz başvurusunda bulunmuş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddine oyçokluğu ile karar vermişti.

TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 30 BİN 668 KİLOMETRE

Toplam büyüklüğü 30 bin 668 kilometre olan satışa çıkarılan arazilerin yüzölçümü, Belçika’nın, Arnavutluk’un, Slovenya’nın ve Makedonya’nın yüzölçümlerini aşıyor.

EN FAZLA TAŞINMAZ SATILAN İL İSTANBUL

Türkiye genelinde satılan taşınmazların sayısına bakıldığında, 29,077 adet taşınmaz ile en fazla taşınmaz satılan ilin İstanbul olduğu görülüyor. İstanbul’u sırasıyla 22,017 taşınmaz ile Antalya, 4,253 taşınmaz ile Mersin, 2,853 taşınmaz ile Ankara, 2,329 taşınmaz ile Bursa, 2,224 taşınmaz ile Yalova, 1,485 taşınmaz ile İzmir, 1,340 taşınmaz ile Muğla ve 1,292 taşınmaz ile Sakarya takip ediyor.

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