Turunçgil uzun antenli böceği 10 metrelik ağacı devirdi

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, turunçgil uzun antenli böceğinin zarar verdiği 10 metrelik çınar ağacı, gövdesinden bölünüp devrildi. Devrilen ağaç, park halindeki bir otomobili kısmen hasara uğrattı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi’nde yer alan Kılınçaslan Mahallesi Seferoğlu Sokak’ta meydana geldi. Sultan Alaaddin Camisi’nin yanındaki 10 metre yüksekliğindeki çınar ağacı, gövdesinden bölünüp devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle park halindeki bir otomobil, kısmen zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan ağacı kesip, topladıktan sonra trafiğe açtı.

Muratpaşa ilçesindeki bazı ağaçlarda küçük delikleri fark eden vatandaşlar, ağaçların kurşunlandığını düşünüp, Muratpaşa Belediyesi’ne başvuru yapmıştı. İnceleme sonucunda deliklerin kurşun olmadığı anlaşılmış, bir tür zararlı olan turunçgil uzun antenli böceğinin ağaçlara zarar verdiği belirlenmişti.

2012 YILINDA TESPİT EDİLDİ

Turunçgil uzun antenli böceği, anavatanı Çin olan bir böcek türür. Türkiye’de ilk defa 2012 yılında İstanbul’da, 2016 yılında ise Antalya’da tespit edildi. Böcek, özellikle Çin ve Hollanda’dan gelen çiçek ve bitkilerde yumurta halinde geldiği tahmin ediliyor. Ağaç kabuğuna bırakılan yumurtalar daha sonra larvaya dönüşüp, ağaç içerisinde gelişiyor. Ağacın içinde tüneller açarak, ilerleyen bu böceğin yetişkinleri de dışarı çıkmak için ağaçta kurşun izine benzer delikler açıyor.

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