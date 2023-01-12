Tuzla’da kimyasal koku davasında 5 yıl sonra karar

İstanbul'da 2017 yılında çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açan kimyasal kokuya ilişkin 11 sanığın yargıladığı davada karar çıktı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Tuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde, İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açan kimyasal kokuya ilişkin 11 sanığın “kasten yaralama” ve “çevrenin kasten kirletilmesi” suçlarından yargıladığı davada karar çıktı.

Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Cihan Koca ve Ercan Kazan katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek beraatlerini istedi.

Davayı 5 yıl sonra karara bağlayan mahkeme, sanıklar Cihan Koca, Ercan Kazan, Mehmet Kazan, Murat Akın, Hazine Kuru, Mustafa Arıcan, Osman Tosun hakkında “çevrenin kasten kirletilmesi” ve “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlarından toplamda 5 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti. Sanıklardan Tugay Çarkçı ise aynı suçlardan toplamda 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan mahkeme, sanıklar Erol Şen, Mehmet Ali Arıcan ve Rezzan Kazan hakkında ise beraat kararı verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, içeriği henüz tespit edilemeyen kimyasal maddelerin İSKİ atık döküm alanına boşaltıldığı, kamyonlar tarafından suç tarihinde zararlı kimyasal maddelerin vidanjörlerle döküldüğü ve vidanjörlerden alınan numunelerle olay yerinden alınan numunelerin uyum gösterdiği anlatıldı.

Olay günü akşam saatlerinde kokudan zehirlenen 97 kişinin hastanelere başvurduğunun anlatıldığı iddianamede, vidanjörlerin şoförleri ve vidanjörlere sahip olan şirketlerin yetkilileri de şüpheli olarak yer aldı. Çok sayıda vidanjörün incelendiği ve 4 vidanjörden alınan numunelerin olay yerinden alınan numunelerle uyumlu olduğu kaydedildi.

İddianamede 71 kişi müşteki olarak yer aldı. Savcılık, 11 şüphelinin “çevreyi kasten kirletmek” ve “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlarından 1 yıl 2'şer aydan 6 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasını istedi.