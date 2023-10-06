Üç aylar ne zaman, Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bir zaman dilimi olan üç aylar, Regaip Kandili Miraç Kandili, Beraat Kandili ve Kadir Gecesi barındırıyor. Müslümanlar tarafından manevi olarak daha fazla yakınlaşma ve kendilerini ibadetlere daha fazla adama dönemi olarak görülen üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

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İbadetlere ve maneviyata ağırlık verilen bu üç aylarda birçok vatanda oruç tutmayı, bolca dua etmeyi tercih ediyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan üç aylar Müslümanlar için kutsal aylardır. Bu aylar dini olarak arınma aylarıdır. Allahü teâlâ Regaip Kandili’nde müminlere ihsanlar, ikramlar yapar.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil olan Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi olacak.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Ramazan ayı, 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak. 9 Nisan 2024 tarihinde de sona erecek.