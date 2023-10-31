Üç aylık bebeğin karnına uyuşturucu sakladılar
Kırklareli'nde polis ekiplerinin otobanda durdurdukları araçta bulunan şüpheli dört kişinin üstü arandı. Şüphelilerde bir bulguya rastlanmadı ancak arabadaki üç aylık bebeğin karın bölgesine konulan ilaç kutusundan metamfetamin çıktı.
Kırklareli’nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Babaeski otoban gişelerinde durdurdu. Ekipler araçtaki T.E, A.O, K.E, D.D’nin üst aramasını yaptı.
DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin üzerinde bir bulguya rastlayamayan ekipler, D.D’nin 3 aylık bebeği T.K’nın karın bölgesinde ilaç kutusu içerisine gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)