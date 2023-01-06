Üç limanda 90 milyon liralık yolsuzluk

Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından özelleştirilen Giresun, Rize ve Hopa limanlarındaki usulsüzlükler Sayıştay raporuna yansıdı.

Zekeriya ALBAYRAK

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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel “Giresun limanında 1 milyon 107 bin dolar, Hopa limanında 1 milyon 642 bin dolar ve Rize limanında 2 milyon 74 bin dolar olmak üzere 4 milyon 823 bin dolar (90 milyon 383 bin TL) zarar oluştu. Liman yönetiminde AKP'li eski milletvekilleri ve Belediye Meclis üyeleri var” dedi.

Sözleşmeye göre özelleştirilen limanlardan elde edilen gelirlerin belirli bir kısmının TDİ'ye aktarılması gerektiğini hatırlatan Sertel, limanları devralan şirketlerin bu paraları ödememek için taşeron şirket kurduğunu ve yüksek tutarlı faturaları bu şirketler üzerinden kestiğini söyledi ve şöyle dedi:

TAŞERON ŞİRKET KURDULAR

“İşletici şirketler tarafından elde edilen asli faaliyet gelirleri ile kira gelirlerinin yüzde 25'ini, faaliyet dışı gelirlerin ise yüzde 2'sini TDİ'ye aktarması gerekiyor. Giresun, Rize, Hopa ve Sinop limanlarını işleten şirketler bu gelir payını ödememek için taşeron şirket kurdular. Liman hizmetleri karşılığında alınan bedeller ana şirkete değil taşeron şirkete faturalandırıldı. Ana şirketin gelirleri ise düşük gösterildi. 2015 yılından bu yana devam eden bu yöntemle TDİ'ye gitmesi gereken 90 milyondan fazla para iç edildi.”