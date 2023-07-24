Üç şehir için uyarı: Ani sel, yıldırım, su baskını…

Meteoroloji'nin tahminine göre gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatleri ile yarın sabah saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Elif ÇAVUŞ

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 3 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatleri ile yarın sabah saatleri arasında Giresun ve Trabzon çevreleri ile Rize’nin batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

Etkili yağışların bugün 18.00 ile yarın sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleşeceği ön görülüyor.

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