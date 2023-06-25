Uçağa binen kadın yolcu ortalığı birbirine kattı
İstanbul Sabiha Gökçen- Kazablanka seferini yapmaya hazırlanan uçağa son anda binmeye çalışan bir kadın yolcu ortalığı birbirine kattı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda PC-651 sefer sayılı uçağı Kazablanka seferi öncesi yolcu alımını tamamladı.
Uçağa son anda bir kadın yolcu “Uçağımı kaçırdım” diye bağırarak, terminal kapısında bulunan ve bilet kontrolü yapan personelden kaçarak uçağın içine girdi.
PİLOT KALKIŞTAN VAZGEÇTİ
Uçuş güvenliği nedeniyle pilot kalkıştan vazgeçti. Görevli personel ve kabin görevlileri kadın yolcuyu uçaktan indirmek için ikna etmede başarılı olamadı.
POLİS ÇAĞRILDI
Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı. Kural dışı yolcu prosedürü uygulanan yolcu, polis tarafında gözaltına alındı.
Olay nedeniyle Pegasus Havayolları’nın İstanbul- Kazablanka seferini yapan uçak, 2,5 saat rötarla 22.30’da Sabiha Gökçen Havalimanından kalkış yaptı.(DHA)