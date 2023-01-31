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Uçakta fenalaşan yolcuya Canan Kaftancıoğlu müdahale etti

Türk Hava Yolları'nın (THY) Frankfurt'a sefer yapan uçağında fenalaşan yolcuya, aynı uçakta bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu müdahale etti.

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Canan Kaftancıoğlu’nun geçen cumartesi günü bir panel için Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere bindiği THY’ye ait uçakta bir yolcu fenalaştı.

Yolcuya, mesleği hekimlik olan Dr. Canan Kaftancıoğlu müdahale etti.

Müdahale anlarını başka bir yolcu cep telefonuyla kaydetti ve bugün sosyal medya hesabından paylaştı. (ANKA)

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