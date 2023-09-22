Ücretsiz toplu taşıma krizi: 9 otobüs parka çekildi

Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara’da 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların da kullandığı ücretsiz toplu taşıma hizmetini sonlandırdı. Otobüslerin serbest biniş hakkı vatandaşları mağdur etmesi sonucu 9 otobüse ceza uygulandı ve parka çekildi.

Deniz AYHAN

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Başkent’te faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları ücretsiz taşımaya son verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşa indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153’e bildirmesi çağrısında bulundu.

SEÇİM ÖNCESİ KANUNSUZ UYGULAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

– Özel Halk Otobüsü esnaf yönetimleri, maliyetlerin artması ve akaryakıt zamları nedeniyle Belediyemizi hedef göstererek öğrenci abonmanı ve serbest biniş hakkı bulunan vatandaşlarımızı otobüslerinde taşımama kararı açıkladı.

– Bakanlık tarafından verilen desteği beğenmeyenlerin başvuracağı yer Belediye değil, kanunla ücretsiz taşıma hakkını belirleyen ve bunun karşılığında ödeme yapan kurumlardır. Tüm Türkiye'de böyle bir sistem uygulanıyorken, manidar bir zamanlama ile yaklaşan seçimler öncesi sadece Ankara'da aldıkları bu kanunsuz karara bir devlet kurumu olarak boyun eğmemiz mümkün değildir.

– 21 Eylül 2023 tarihinde 754 adet öğrenci abonmanlı, 1056 adet serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 1810 vatandaştan ihbar geldi. İhbarların tamamı için kanunlar kapsamında uyarı ve cezai işlem yapıldı. Bu doğrultuda, diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra 9 adet araç parka çekildi.

200 MİLYON DESTEK VERDİK

– Belediyelerin ücretsiz taşımaya karşılık bütçesinden para ödeme zorunluluğu yoktur. Eski dönemde böyle bir destek hiç yapılmadı. İlk kez 2020 yılında olmak üzere, biniş ücretlerine fahiş oranda zam yapılmaması ve zorlu ekonomik koşullarda halkın yanında olunması amacıyla özel halk otobüslerine düzenli destek ödemesi yapıldı. Verilen destek 200 milyon TL’yi buldu.

BU, ANKARA HALKININ PARASIDIR

– Tüm bu sürece rağmen, ABB'nin mali durumu analiz edilmeden, Belediye Meclisindeki muhalefet üyelerince kanuna aykırı olarak özel halk otobüsü işleticilerine fahiş oranlarda ve EGO’yu batıracak şekilde gelir desteği ödenmesi yönünde karar alındı. Bu, Ankara halkının parasıdır.

– EGO'nun batmasını hedefleyen karar veto edildi. Bakanlık tarafından verilen desteği beğenmeyenlerin başvuracağı yer Belediye değil, kanunla ücretsiz taşıma hakkını belirleyen ve karşılığında ödeme yapan kurumlardır Vatandaşlarımız, taşıma hakkını kullanamaması durumunda Belediyemize Başkent 153 hattımızdan ulaşabilir. Kurallara uymayanlar hakkında derhal cezai işlem uygulanacaktır.

PAZARTESİ KONTAK KAPATACAKLAR

Öte yandan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerinin Pazartesi günü çalışmama kararı aldığını açıkladı.