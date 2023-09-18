Uçurum dibinde ölü bulunmuştu, Elif’in 4 arkadaşı için istenen ceza belli oldu

Cansız bedeni Sultangazi'deki bir uçurumun altında bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölüme neden oldukları iddiasıyla yargılanan 4 arkadaşı için istenen ceza belli oldu

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul Sultangazi’de uçurumun altında cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümüne ilişkin, olay tarihinde 2'si 18 yaşından küçük olan 4 sanığın çeşitli hapis cezaları istemiyle yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada anne Hacer Çakal ve avukatı, sanık G. K., T. Y. ve avukatları hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada savcı, sanıklar U.B. ve G.K.'nin “İhmali davranışla çocuğu kasten öldürme”, “birden fazla kişiyle birlikte çocuğu hürriyetinden yoksun kılma”, “sağlık için tehlikeli madde temin etme” suçlarından 24 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

T.Y. ve S.T.'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları sebebiyle ‘Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' , ‘Birden fazla kişi tarafından çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘Sağlık için tehlikeli madde temini' suçlarından 3 yıldan 22 yıl 11 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Öte yandan adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanmalarını talep etti. Sanık ve sanık avukatlarına süre verilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Duruşma sonrasında açıklama yapan anne Hacer Çakal, “Elif yerde hareketsiz yatıyor, bunların hepsi bu eylemi yaptı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Sokaklarda geziyorlar, üstümüze gülüyorlar. Çocuk orada ellerini açıyor, ‘yapmayın, etmeyin' diyor” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sultangazi’de 26 Haziran 2021’de Elif Çakal’ın cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini iddia etmişti.

Çakal’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen T. Y., S.T. ile iki erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak soruşturma sürerken Elif Çakal’ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Çakal’ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülürken, yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşıldı. Bu görüntüler sonrası kız çocuğunun yanındaki 2’si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.

S.T. ve T. Y. tekrar gözaltına alınmıştı. S.T tutuklanırken, T.Y. ise “ev hapsi” şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü ise daha sonra tutuklanmışlardı. Ancak soruşturma sırasında yapılan tutukluluk incelemesi sonrasında 3 sanığın 25 Ekim 2021’de tahliyelerine karar verilmişti.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü’nün “Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi”, “Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme”, “Birden Fazla Kişi ile Birlikte Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğa Karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından 24 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisleri istendi.

Yaşı 18’den küçük olan S.T ve T.Y’nin ise çocuk ağır mahkemesinde davaları açıldı. Daha sonra davaların birleştirilerek 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına karar verildi. (DHA)