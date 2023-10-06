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Uçuşlar geçici olarak durduruldu

Antalya Havalimanı apron bölgesinde bulunan elektrik kablo sistemindeki arıza nedeniyle uçuşlar durduruldu. Havalimanına iniş yapacak uçaklar başka bir havalimanına yönlendirildi. 

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Uçuşlar geçici olarak durduruldu

Bugün öğle saatlerinde elektrik kablo sisteminde meydana gelen arıza sonrası uçaklar Antalya havalimanına iniş ve havalimanından kalkış yapamıyor.

Kalkış yapacak uçaklarda saatlik rötar meydana gelirken iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur attı.

Arızanın kısa sürede giderilmemesi üzerine iniş yapması planlanan uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. Arıza giderme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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