Uğur Dündar’ın dilinden Türkiye’nin son 50 yılı

Yazar Hasan Baran, olay örgüsünde usta gazeteci Uğur Dündar’ın olduğu ‘Hayatımın Sırları-Uğur Dündar ve Türkiye’nin Son 50 Yılının Gerçek Hikayesi’ adlı kitabını anlattı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Baran, ameliyatının ardından hastanede tedavi gördüğü sırada cep telefonundan yazdığı 360 sayfalık kitabı için “Bu anlatım içinde, Uğur Dündar bizzat romanın kahramanı” diyor.

Okuyucular kitapta Köy Enstitüleri'nden, Gezi Parkı olaylarına kadar birçok konuyu bulacak. Kitabın önsözü ise usta sanatçı Müjdat Gezen tarafından yazıldı. Baran kitabı yazma fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlattı:

Uğur Dündar ağabey bir gün “Sen çok büyük bir yazarsın, eserlerini okurken John Steinbeck okur gibi oluyorum. Seni tanımadan önce erkek kardeşim yok diye üzülürdüm, ama sen varsın, artık üzülmüyorum” dedi. Şimdi bana böyle diyen, beni kıymetli bir elmas gibi vitrine koyan, Türkiye'nin son elli yılında herkesin sayıp sevdiği, güvendiği Uğur Dündar gibi çok önemli bir şahsiyetin romanını yazmasaydım kendimi bir yazar olarak eksik hisseder ve üzülürdüm. Bunu yazmak çok çok zordu ama başardım. Dünyanın her yerinde halk önderleri vardır. Uğur Dündar ağabey de bu halk önderlerinden biriydi. Yaşadığı olayları ve tarihsel zaman dilimlerini edebiyat diliyle, destansı, şiirsel ama bir yandan da gerçek tarihi ortaya koyarak yazmak gerekiyordu. Bir yazar bunu yapmalıydı. İşte bu yazar ben oldum.

CANLI YAŞAYACAK

Kitabın sadece Türkiye'nin son 50 yılına ışık tutmakla kalmayacağını, okuyucuyu romanın içine alarak son bizzat yaşatacağını belirten Baran şunları söyledi: Okuyucu, sadece Türkiye'ye televizyonun ilk gelişini, TRT yayınlarının ilk başlama hikayesini değil, dünya televizyon tarihini de canlı yaşayacak. Bunun yanı sıra Osmanlı Devleti'nin borç batağına sürüklendiği, çöküşe gittiği yılları, Selanik ve Balkanlar'ı nasıl kaybettiğimizi, Çanakkale Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyetin kuruluşunu Uğur Dündar'ın düşünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile söyleşi yapmasından Atamızın ağzından dinleyip canlı yaşayacak. Okuyucu, Uğur Dündar'ın sunduğu Türkiye'de televizyondan canlı olarak yayınlanan ilk olimpiyat oyunlarının yanı sıra, Almanya'daki olimpiyat köyüne yapılan terör saldırısında 17 kişinin öldürülmesini canlı yaşayacak.