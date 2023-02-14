Ülke depremle sarsılırken AKP’li belediye heyelanlı bölgeyi imara açmaya çalışıyor

Ülke 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem ile sarsılırken, imar değişikliği komisyonda tekrar gündeme geldi. Samsun'da AKP'li bir iş insanı tarafından 44 milyon liraya satın alınan heyelanlı tarım arazisi AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından imara açılmak istendi. Arazinin heyelan bölgesini olduğunu ileri süren CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri komisyonda karşı çıkmalarına rağmen, meclis gündemine getirilmesine karar verildi.

İsmail AKDUMAN

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Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından “Develi Çiftliği” olarak bilinen ve heyelanlı bölgede bulunan tarım arazisi AKP’li eski bir yönetici olan iş insanı tarafından 44 milyon liraya geçen yıl sahibinden satın alındı. Kısa süre sonrada AKP’li Büyükşehir Belediyesi 326 dönümlük alanı tarım arazisi vasfından çıkararak imara açmak istedi. Ancak Millet İttifaklı meclis üyeleri ile vatandaşlar tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine imar değişikliği talebi beklemeye alındı. Ancak ülke olarak Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen, binlerce insanın ölümüne, binlerce binanın yıkılmasına neden olan depremin yaralarını sarmaya çalışırken, AKP’liler heyelanlı bölgenin imara açılmasını meclis komisyonuna getirdi.

“BU FELAKETE DAVETİYE ÇIKARMAKTIR”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı komisyon toplantısında gündeme gelen imar değişikliği tartışmalara neden oldu. CHP’li Meclis Üyesi Hasan İpek, imar açılmak istenilen arazinin 1. sınıf tarım arazisi olduğuna dikkat çekerek, “Önce İlkadım İlçe Belediye Meclisi’nde görüşülmeliydi. Bu yapılmadı. Ayrıca tarım görüşü alınmamış. Neden imara açıyorsunuz? Alınmış bir kamu kararı yok. Valiliğin aldığı ve Bakanlığın onayladığı bir kamu yararı yok. Orası heyelan alanıdır. Türkiye depremde ölenlere ağlıyor, böyle bir teklif gelmemeliydi.

Orada nüfus yoğunluğu artacak. Tarım alanı yok olacak. Bu alanı yapılaşmaya açmak felakete davetiye çıkarmaktır. Depremden hiç mi ders almadınız?” dedi. CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan da bölgenin kendine ait özel bir ekosistemi olduğunu vurgulayarak, “Daha önce teklif meclise gelmiş ve tepkiler üzerine geri çekilmişti. Şimdi bu teklif yeniden getirildi. Kürtün Vadisi’nin imara açılmasını istemiyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden uzmanlarla görüştüğümüzde oranın yapılaşmaya uygun olmadığını dile getiriyorlar. Türkiye ağlıyor, yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Neden bu teklif geldi, size baskı yapan kimler?” diye sordu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Ayhan Ayvaz ise, teklif geri çekilmesini istedi.

YATAY MİMARİ SAVUNMASI

Meclise başkanlık yapan Başkanvekili Nihat Soğuk, tepki çeken imar değişikliğini, “Meclise yada bize baskı yapan yok. CHP’li üyelere baskı var herhalde. Burada yatay mimari olacak. Kentimizin gelişimi için çok önemli. Bu teklif, haklar ile ilgili düzenleme ” sözleriyle savundu. Konuşmaların ardından 326 dönümlük heyelanlı arazinin imara açılmasını öngören teklif, Millet İttifakı’nın itirazlarına rağmen Cumhur İttifakı’nın oylarıyla meclise getirilmek üzere komisyondan geçti.

“HATALI KENTLEŞMENİN ACISINI ÇEKİYORUZ”

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da alınan karara tepki göstererek, “Ülkemizin bir bölgesi, imar rantının ve hatalı şehircilik politikalarının bedelini canlarıyla öderken, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili yönetimi utanmadan, sıkılmadan imar rantı peşinde koşuyor, yeni felaketlere davetiye çıkartıyor. İmara açmaya yeltendikleri bu bölge, afete açık bir alan. Bu sorumsuz tavır kente ihanettir. Felakete davetiye çıkaran bir aymazlıktır” dedi.

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