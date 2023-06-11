‘Ülkemde sığınmacı istemiyorum’ diyen genç gözaltına alındı, bakın ne için ceza verildi

Keçiören Belediyesi önünde 'Ülkemde Sığınmacı İstemiyorum' pankartı açarak açıklama yapan Kubilay Ersan Akkanat, polis ekiplerince gözaltına alındı. Çevreyi rahatsız etmekten 600 lira para cezası verilen Akkanat, bir süre sonra serbest bırakıldı.

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“Ülkemde sığınmacı istemiyorum. Hudut Namustur “ yazılı pankartla Ankara Keçiören Belediyesi önüne gelen Memleket Partisi 28. Dönem Ankara Milletvekili Adayı Kubilay Ersan Akkanat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ey Türk milliyetçileri! Ey bir Türk'ün bir damla gözyaşı yok edecek dağı taşı diyenler! Ey bir Türk cihana bedel diyenler! Bu ülkede 16 yaşındaki bir kız çocuğu, bir Afgan sığınmacının tacizine direndiği için kafası taşla ezilerek öldürüldü. Neredeydiniz?

Bu ülkede her geçen gün Türk milletinin dili ve kültürü değerini kaybetmekte. Neredesiniz? Milliyetçilik yalnızca bayrak asmak ve slogan atmaktan ibaret değildir. Milliyetçilik, milletimizin sahip olduğu değerleri, her gün canınızın pahasına koruyabilmektir. İşte tam da bu yüzden ben bugün buraya, tek başıma milletim için mücadele vermeye geldim.

Başka bir Türk kadınının burnu bile kanamasın diye, Türk milletinin dili ve kültürü değerini kaybetmesin diye, ülkemiz her geçen gün milyonlarca sığınmacının yuvası olmasın, sessiz işgale uğramasın diye bugün Keçiören Belediyesi'nin önündeyim. Mücadeleye devam, Tanrı Türkü korusun.”

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamasını sosyal medya hesabından da paylaşan Akkanat, bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Akkanat daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERDİ!

Akkanat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Sığınmacılara karşı açıklama yaptı diye gözaltına alındı. Çevreyi rahatsız etmekten 600 TL para cezasına çarptırıldı. Çevreyi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Kubilay gözlerinden öperim.” paylaşımında bulundu.

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