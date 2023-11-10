Ümit Özdağ: Bu hocanın arkasında namaz kılınır

Beşiktaş’taki Nusretiye Camii’nde imam Ferdi Gümüşçü cuma namazında Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gaziler için dua etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, imamın dua ettiği o anları paylaşıp “Bu hocanın arkasında namaz kılınır” dedi

Batuhan SERİM

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İstanbul Beşiktaş'taki Nusretiye Camii'nin imamı Ferdi Gümüşçü, bugün Cuma namazını kıldırdı ve dua etti.

İmam Gümüşçü duada şunları söyledi:

– Bu güzel toprakları bize emanet eden kıymetli ecdadımız, aziz şehit ve gazilerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Vefatının seneyi devriyesinde, 85. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraber mücadele ettiği silah arkadaşlarının ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya rabbi.

-Ya rabbel alemin, okunan Kuran-ı Kerim'in hürmetine şu anda burada toplanmış, burada amin diyen cemaatimizin bilcümle ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Ya rabbi bizlerin arkasından kuranlar okuyacak, hayırlar yapacak, bizleri hayırla anacak nesiller nasip eyle Allah’ım. Birlik ve dirliğimizi daim eyle.

ÜMİT ÖZDAĞ: BU HOCANIN ARKASINDA NAMAZ KILINIR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, imamın dua ettiği o anları kendi sosyal medya hesabından paylaşıp, “İstanbul Beşiktaş'ta Nusretiye Camii'nde Ferdi Gümüşçü hoca bu cuma namazında Atatürk ve İstiklal Savaşı şehit ve gazileri için dua etti. Allah'ın dinine inanan imamlarımız da varmış. Bu hocanın arkasında namaz kılınır” dedi.