Ümit Özdağ: İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

İkinci turda destek konusunda Kılıçdaroğlu ile anlaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım... Özdağ, Suriyelilerin gönderilmesi konusunda "İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Gençlik Kolları üyesi kişilerin duvarlara “Suriyeliler gidecek” yazıları yazdığı öne sürülen bir videoyu alıntılayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi'ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00'i bekleyin.”

İKİ ETKİN POZİSYON İSTEMİŞTİ

SÖZCÜ gazetesi yazarı İsmail Saymaz, dün akşam SÖZCÜ TV’de katıldığı Basın Kulübü programında Zafer Partisi’nin Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ikinci turda destek konusunda anlaştığını duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün görüştüğünü ve yedi maddelik mutabakat metni konusunda anlaştığını belirten Saymaz, Zafer Partisi’nden iki ismin etkin göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol alacağını söyledi.

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