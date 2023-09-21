“Ümit Özdağ Mossad ajanı” diyenlere çok sert yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine "Mossad ajanı", "Yahudi", "Türk değil" diyenlere çok sert sözlerle yanıt verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM/ANKARA

Bir basın toplantısı düzenleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisine yöneltilen algı ve operasyon çalışmaları hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Ümit Özdağ, “Bir teklifim var. Recep Bey gelin bir referandum yapalım. 13 milyon sığınmacı ve kaçak gitsin mi, kalsın mı diye soralım. Eğer bu referandumdan kalsınlar sonucu çıkarsa söz veriyorum Zafer Partisi'ni toplar, kapatırız, evimize döneriz” dedi.

Özdağ’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“SİZ NE AHLAKSIZ, UTANMAZ ADAMLARSINIZ”

– Bize atılan iftiralara bakalım; Ümit Özdağ ve Zafer Partisi, İslam düşmanıymış. Bu büyük bir yalan. Soytarılık etmeyin! Bizi kimseyle karıştırmayın, kendinizle hiç karıştırmayın.

– “Ümit Özdağ Yahudi” diyorlar. Bir Müslüman’a Müslüman olmadığını söylemek büyük günahtır. Ben ailesinde din alimleri, hacılar olan bir Müslüman Türk'üm. Ne annem de ne babam da Yahudilik yok. Siz ne ahlaksız, utanmaz adamlarsınız. Ben Müslüman'ım ve Hoca Ahmet Yesevi'nin dizelerinde ifade ettiği gibi Müslüman'ım. Biz Ali Erbaş'ın arkadasın da saf tutanlardan değiliz, Mehmet Rifat Börekçi'nin arkasında saf tutanlardanız. Bizim İslam anlayışımız bu.

“SARAY VE ÇEVRESİ SÖYLÜYOR”

– “Ümit Özdağ Türk değil” diyorlar. Dağıstanlı Lak veya Tat kabilesindenmişim. Karar verin Lak mı? Tat mı? Ben bir Kumuk Türkü'yüm. Dağıstan da birçok halk var ve Türk olmamla da gurur duyuyorum. Türk olmadığını söyleyenleri görmek istiyorsanız, siyasette sağınıza solunuza bakın.

– “Ümit Özdağ Mossad ajanı” diyorlar. Bunu Saray çevresi söylüyor. Bunu söyleyenlerin ahlaksız, yalancı ve şerefsiz olduğunu Türk kamuoyunun önünde bir kez daha ifade etmek isterim. Ahlaksız adamlar siz Türk devletini muz cumhuriyeti mi zannediyorsunuz?

“BİZİ ÖLDÜRMEDEN SUSTURAMAZSINIZ”

– Bize “Susmazsanız sizi hapishaneye atarız” mesajı verilmektedir. Cevabımız kısa ve açık. Birbirimizi iyi anlayalım. Bizi öldürmeden susturamazsınız. Türk milletine bir söz verdim. “Geri adım atmayacağım” dedim. Doğru bildiğimizden dönmeyeceğiz.

– 13 milyon sığınmacı ve kaçağı bu ülkeye doldurarak, kamu barışının bozulmaya hazır olduğunu itiraf ediyorsunuz. Biz mi getirdik bunları! Biz mi sınırlar açtık! Biz mi besliyoruz! Suçlu sizsiniz! Türk halkına ve Türk tarihine karşı suçlusunuz siz! Yazıklar olsun bizi bu hale getirenlere.

81 İLDE ADAY ÇIKARACAĞIZ

Zafer Partisi 81 ilde ve bütün ilçelerinde aday çıkartmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Her yerde aday çıkartacağız. Bu seçim Türk halkının ilçesinin ve ilinin kaderini değil, Türkiye'nin de kaderini belirleyecek bir seçim olacaktır. Sığınmacılar gitsin mi, kalsın mı seçimidir bu.

İlginizi Çekebilir Ümit Özdağ'dan çarpıcı yerel seçim açıklaması