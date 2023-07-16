Ümit Özdağ, skandal iddiayı sosyal medyadan duyurdu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir doktorun başından geçen skandal bir iddiayı gündeme getirdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sultangazi Gaziosmanpaşa’da özel bir tıp merkezinde bir doktorun başından geçen skandal bir iddiayı sosyal medya paylaşımıyla gündeme getirerek, “Bu bir suç duyurusudur. Cumhuriyet savcılarını ve Sağlık Bakanını göreve çağırıyorum.” ifadesini kullandı.

İŞTE O İDDİA

Özdağ'ın gündeme getirdiği skandal iddia şöyle;

*Ben doktor X. Estetik plastik cerrahi uzmanıyım. Can güvenliğim olmadığı için ismimi yazamıyorum. 31.05.2022 tarihinde Sultangazi Gaziosmanpaşa’da özel bir tıp merkezinde çalışmaya başladım.

*A….. isimli bir firmanın yurt dışından getirdiği hastaları bu tıp merkezinde ameliyat etmek için sözleşme imzaladım. Burada cerrahi tıp merkezinde yapılabilecek estetik ameliyatları yapıyordum.

*Zaman içinde benim ameliyat etmediğim hastaların da bu tıp merkezinde yatmakta olduğunu gördüm. Ben saat 17.00 de mesaimi bitirip gidiyordum. Oysaki burada birileri ameliyat yapıyordu ve sabah geldiğimde yatan hastalar olduğunu görüyordum.

“İHBAR ETTİM”

*‘Bu hastaları kim ameliyat ediyor?' diye sorduğumda bana ‘dış doktor ameliyat ediyor' deniyordu. Oysaki hasta dosyalarına baktığımda evrakların adıma düzenlendiğini görüyordum.

*Bu yasa dışı durumu Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne ihbar ettim. İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bu tıp merkezi içinde ‘A…' adlı taşeron şirketin faaliyet göstermesinin yasalara aykırı olduğunu ifade ettiler.

*Kendilerinin ancak para cezası kesebildiklerini, bunun da çok caydırıcı olmadığını söylediler.

“İŞVEREN TEHDİT ETMEYE BAŞLADI”

*'Benim adıma kim ameliyat yapıyor' diye sorduğumda kendilerinin kamera kayıtlarına ulaşamadıklarını beyan ettiler.

*Tıp merkezinin baskın şeklinde denetlenmesi sonrası işveren bana mobbing uygulamaya ve tehdit etmeye başladı.

*Poliklinik defterlerimi benden alındı. Ameliyat defterini görmem engellendi. Son olarak da bana noter ihbarı yapılmadan işten atıldığımı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden öğrendim.

“6-7 ESTETİK AMELİYAT TEK SEFERDE YAPILMIŞ”

*Bana bir gün tıp merkezine yakın bir hastaneden telefon geldi. Buradan. M. adlı Norveç’li bir hastanın yoğun bakım şartlarında yatırıldığı, kan nakillerinin yapıldığı ve durumunun ciddi olduğu söylendi.

*Ben hastane yetkilisine bu hastayı benim ameliyat etmediğimi söyledim. Hastaya aynı anda kan değerleri çok düşük olmasına rağmen bu tıp merkezinde 6-7 estetik ameliyat tek seansta yapılmış. Ve hasta ameliyat sonrası fenalaşmış. Ambulans ile sevk edilmiş.

SURİYELİ AMELİYAT ETMİŞ

*Bu hastanın da bu tıp merkezinde temizlik görevlisi olarak istihdam edilen Türk ismi almış bir Suriyeli tarafından ameliyat edildiğini, evrakların ise adıma tanzim edildiğini öğrendim. Bu hasta ölse idi ameliyat eden ben olmadığım halde hapse ben girecektim.

*Adıma sahte evrak tanzim edilmiş, tıp merkezi adıma hazırlattığı kaşeyi kullanmış ve imzalarım taklit edilmiş.

*Bu olay sadece yurt dışından getirilen hastaların kim olduğu belli olmayan kişilere ameliyat ettirilmesi olayı değildir.”

“ÖLDÜRÜLMEKLE TEHDİT EDİLDİM”

*Bir kişiye hele ki anemisi / kansızlığı olan bir kişiye sırf para için aynı anda tek seansta 6-7 estetik işlemin yapılması tıbbi literatüre aykırıdır. Hukuk uzmanlarının tabiri ile insan sağlığı ile oynamak hatta cinayete teşebbüstür.

*Ben 1 yıldır bu hususta resmi makamlara başvuruda bulunuyorum. Bu tıp merkezi ve A…. firması yetkilileri tarafından şikayetimi geri çekmem yoksa öldürüleceğim şeklinde tehditler alıyorum.

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