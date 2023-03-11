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Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV’de açıkladı: Seçim ikinci tura kalırsa planları ne?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adaylarının eski MHP Milletvekili Sinan Oğan olduğunu açıkladı. Özdağ, seçimin ikinci tura kalması durumunda kurdukları Ata İttifakı'nın planının ne olduğunu SÖZCÜ Televizyonu'nda açıkladı.

Yayınlanma: 21:31 - 11 Mart 2023 Güncellenme:
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