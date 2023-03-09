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Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV’de soruları yanıtlıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV'de... Özdağ, Sabah Şerifleri programında Murat Muratoğlu ve Çağla Atlı'nın sorularını yanıtlıyor.

Yayınlanma: 09:03 - 09 Mart 2023 Güncellenme:
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