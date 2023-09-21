Ümit Özdağ: Ülkemizin göçmenistan olmasına izin vermeyeceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi'nin hükümete yakın medyanın yapmış olduğu dezenformasyon çalışmasının aksine bu ülkelerden turist beklediğini, öğrenciye ve sermayeye karşı olmadığını bizzat ileteceğiz. Ancak ülkemizin göçmenistan olmasına da izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Parti olarak ülkeye gelen turistlere ve yabancılara karşı olmadıklarını ifade eden Özdağ, Türkiye’de yaşayan sığınmacılara ve kaçaklara da düşmanlık beslemediklerini söyledi.

Özdağ, sığınmacıların ülkelerine geri dönmelerini istediklerini belirterek, “Zafer Partisi kadroları yüksek bir vatanseverlik duygusu ve devlet hassasiyetiyle hareket eder.” diye konuştu.

Zafer Partisinin “yabancı düşmanı” olmakla suçlandığını aktaran Özdağ, kendisi ve kurmaylarına yönelik bu konuda herhangi bir yasal sürecin başlatılmadığını söyledi.

“ARAP ÜLKELERİNİN ELÇİLERİYLE GÖRÜŞME TALEP ETTİK”

Zafer Partisi il başkanlarının olay çıkma ihtimali olan her durumda emniyet yetkilileriyle irtibata geçerek bilgi alışverişinde bulunduğunu ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:

“Zafer Partisi olarak önümüzdeki süreçte başta bütün Arap ülkelerinin büyükelçilikleriyle görüşme talep ettik. Zafer Partisinin hükümete yakın medyanın yapmış olduğu dezenformasyon çalışmasının aksine bu ülkelerden turist beklediğini, öğrenciye ve sermayeye karşı olmadığını bizzat ileteceğiz. Ancak ülkemizin göçmenistan olmasına da izin vermeyeceğiz.”

Zafer Partisinin Türkiye’deki temel sorunların sebeplerinden olan sığınmacı ve kaçakların tamamının, hukuka uygun ve güvenle evlerine gönderilmesiyle devletin güvenliği ve milletin bekasını sağlamayı amaçladığını bildiren Özdağ, “Zafer Partisi, Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk dört maddedeki temel değerlerimiz ile 66’ncı maddedeki Türk vatandaşlığı tanımlarına gönülden bağlı ve Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliğini benimsemiştir.” diye konuştu.

Özdağ, partisinin temel politikasının devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü gözetmek olduğunu vurguladı. (AA)

İlginizi Çekebilir Akşener'den çok sert mülteci açıklaması