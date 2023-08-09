Ümit Özdağ: Zarar edeceksiniz, almayın

Türkiye'den toprak ve arazi satın alanlara, yatırım karşılığı vatandaş olanlara seslenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hepsini bedelini bizim belirlediğimiz fiyata kamulaştıracağız. Zarar edeceksiniz, almayın" dedi.

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Türkiye Barolar Birliği, 13 Mayıs 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Danıştay 10. Dairesi, yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık imkanı veren yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Çanakkale’de düzenlenen Zafer Yürüyüşü’ne katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’den toprak ve arazi satın alanlara seslenerek, şunları söyledi:

TÜRK MİLLETİNE İADE EDECEĞİZ

– Hepsini bedelini bizim belirlediğimiz fiyata kamulaştıracağız. Zarar edeceksiniz, almayın. Alıp Türk milletine iade edeceğiz. Türk milletini soyanların, yurt dışına götürdükleri paraları Türk milleti adına talep edip, geri getirip Türk milletinin kasasına iade edeceğiz.

BU İSTİLAYA SON VERECEĞİZ

– Türk milletinin vatanını elinden, bin sene Haçlı Seferleri ile iç tuzaklarla alamayanlar şimdi işgalci kitleleri ve ülkemizi satın almayı hedefleyen sermayeyi yollayarak milli birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, devlet yapımızın parçalanmasını hedefliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.

– Bu istilaya son vereceğiz. İstedikleri kadar vatandaşlık versinler. Bütün bu vatandaşlıkları sona erdireceğiz, hepsini vatanlarına tek tek yollayacağız. Bunu da hukuk devleti içinde, uluslararası hukuka uygun olarak yapacağız. (DHA)

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