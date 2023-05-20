Ümit Özdağ’dan Kılıçdaroğlu’na iki soru

Millet İttifakı’nın adayı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ATA İttifakı’nın desteğiniistedi. Zafer Partisi lideri Özdağ, depremin yanı sıra bölücü terör, sığınmacılar konusundakigörüşlerini sordu. Aldığı yanıtlar için “Gözlerimi kapattığımda sanki kendini dinliyorum” dedi

Saygı ÖZTÜRK

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Siyasetin dünkü gündemi CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi (ZP) Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ı ziyaretiydi. Bu ziyaretin bir öncesi ise Ümit Özdağ’ın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5 oy alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan’ı evinde ziyaret etmesi ve birlikte kahvaltı yapmasıydı.

İşte bu kahvaltıda, Kılıçdaroğlu’na yöneltilecek sorular, vereceği cevaplar, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak desteklenmesi karşılığında bir önerisinin olup olmadığını öğrenmekti. Kılıçdaroğlu, beraberinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke, parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile ZP’ye gitti. Özdağ da parti sözcüsü Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu ile yardımcılarından Cezmi Polat bulundu.

SANKİ KENDİMİ DİNLİYORUM

Kılıçdaroğlu, ZP Genel Başkanını ziyaretinde yanında “Anayasa Taslağı”, “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ni de götürdü. ZP’nin hassasiyet gösterdiği terörle mücadele konusunda 233. Sayfasını açıp, “Tüm terör örgütleri ve terörizme mücadeleyi tüm güç unsurlarımızı kullanarak kesintisiz sürdüreceğiz. Terör örgütlerine yardım eden ülkelere karşı kamu diplomasisi ve diplomatik mücadele araçlarından etkin olarak yararlanılacak, bu alandaki haklılığımızı bireyden, devletler seviyesine kadar çok boyutlu olarak anlatacağız” bölümünü okudu.

VATANDAŞLIKLARI İPTAL

Kılıçdaroğlu’nun gelişinde, ZP Genel Merkezi’ne asılan “Tek bir sığınmacı kalmayacak” bez afişi de dikkat çekti. Kılıçdaroğlu da toplantıda sığınmacılarla ilgili soruyu şöyle cevaplandırdı: “Suriye Devletiyle temaslar kurulup, sığınmacıların ülkelerine iki yıl içinde gönderilmesini hedefliyoruz. Bu süreçte vatandaşlığa alınanların durumu da incelemeye alınacak, yanlış beyan/bilgi-belge verdiği tespit edilenlerin vatandaşlıkları iptal edilecek.

Suriyelilerin yanı sıra Afganistanlı olan lar başta olmak üzere vatandaşlığa alınan yabancıların işlemleri sıkı bir incelemeye tabi tutulacak. Haksız bir biçimde alındığı saptananların vatandaşlıkları sona erdirilecek. İdari kusur tespiti durumunda kamu görevlileri hakkında da yasal işlemler yapılacak.”

O MADDELER KALACAK

Ümit Özdağ’ın Anayasa değişikliği konusundaki sorusuna da şu karşılığı verdi: “Anayasa’nın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek 4 maddesine asla dokunulmayacak. Türklük ile ilgili 66. Maddesinin değiştirilmesi de söz konusu olmayacak. Nitekim Anayasa taslağımızda da sözünü ettiğimiz 5 madde yer almadığı gibi bunlarla bağlantılı olan maddelere de dokunulmadı, dokunulmayacak.”

Kılıçdaroğlu’nun Anayasa taslağı, sığınmacılar, vatandaşlığa alınan yabancılarla ilgili görüşlerini dinleyen Özdağ, “Gözlerimi kapattığımda kendimi dinliyor sanıyorum. Bu konularda hiçbir görüş ayrılığımız yok” dedi. Toplantıda bulunan Harp Cerrahı Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, askeri hastanelerin kapatılmasının yarattığı olumsuzlukları dile getirdi. Kılıçdaroğlu, başta GATA olmak üzere askeri hastanelerin bir kısmının açılacağını, askeri okulların yeniden düzenleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Kılıçdaroğlu’nun bir enkaz devralacağını belirten Ümit Özdağ, şu soruları yöneltti:

İKİ KRİTİK SORU

1- Ülkenin büyüyen bu sorunlarının altından nasıl kalkacaksınız?

2- Türkiye’de yaşanan depremlere karşı ne gibi hazırlıklarınız var?

Kılıçdaroğlu, iyi yönetilmesi halinde ülkemizin çözülemeyecek sorunu olmadığını, bugünkü sorunların kaynağının kötü yönetimden kaynaklandığını, bu zor görevi yapmaya da hazır olduklarını ifade etti.

ZP Genel Başkanı Özdağ’ın, Sinan Oğan’a oy verenlerin Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi için Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ya da bakanlık verilmesine ilişkin herhangi bir görüş belirtmediği, bugün Genel İdare Kurulu’nu toplayıp görüşlerini alıktan sonra Kılıçdaroğlu ile yeni bir görüşme yapacağı bildirildi.

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