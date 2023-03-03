Ümit Özdağ’dan ‘Mansur Yavaş’ çağrısı
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından "Mansur Yavaş'ı sahaya davet etme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a cumhurbaşkanı adayı olması için çağrıda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Özdağ, “Türk halkının iradesi ile siyasetçi pazarlıkları arasında mücadelede gerçekleşiyor. Artık halkın Mansur Yavaş'ı sahaya davet etme zamanı geldi. 5Mart Pazar günü saat 15.00'te Türk halkını Ankara Büyükşehir Bel. önüne “Mansur Başkan Göreve” çağrısında bulunmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.