Ümit Özdağ’dan tutuklu gazetecilere ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sincan Kapalı Cezaevi’nde; Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Eray Ertürk, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir X hesabı yöneticisi Süha Çardaklı ve Ambargo TV gönüllüsü Ramin Saeidi’yi ziyaret etti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu gazetecileri ziyaret etmek için Ankara Sincan Cezaevi’ne gitti.

Özdağ’a Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Yıldız, Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Bilal Tatar, Zafer Partisi GİK Üyesi Ufuk Doğan da katıldı.

“KABUL EDİLEMEZ”

Özdağ, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Durumları hakkında bilgi aldım. İçerideki şartların bir hapishanede olacağı çerçevede olduğunu ifade ettiler. Bu anlamda bir rahatsızlık ifade etmediler. Ancak haksız olarak tutuklandıklarını ve bunun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini bizden de bunu gündeme getirmemizi talep ettiler. Kendilerine hapishanede nasıl davranıldığını sorduğumuz zaman koğuşta şartların temiz olduğunu ve koğuşta kalanların kendi aralarında bir ahenk yarattığını ifade ettiler. Bunu da biraz şaşkınlıkla ifade ettiklerini söyleyebilirim. Adaletin hızlı işlemesini talep ediyorlar. Bu da onların doğal hakkı çünkü basında çıkmış haberleri sosyal medyada, basın organlarında dile getirdiği için kimse tutuklanamaz. Bu kabul edilebilir bir husus değil” ifadelerini kullandı.

“YASAYA AYKIRI”

Konuyu yakından takip ettiklerini ifade eden Özdağ, “Bu işin bu kadar uzaması ve tutuklamaya gelmesi dahi kabul edilemez. Davanın açılış şekli, tutuklamaların yapılış şekli bunların hepsinin sözde delillerin ele geçirilmesi hepsi yasaya aykırılık içeriyor. Zafer Partisi avukatları bu konuda gereken bütün adli mercilere önümüzdeki günlerde şikayette bulunacaklar, bulunma konusunda da çalışmalara başladılar” dedi.