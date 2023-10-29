Ümit Özdağ’dan Vahdettin tepkisi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100. yılı paylaşımında, Atatürk'ün ismine yer vermemesine tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı Cumhuriyetin 100. yılı mesajına tepki gösterdi.

MESAJINDA ATATÜRK’ÜN İSMİNE YER VERMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100 yılı ile ilgili paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşının heyecanını, gururunu yaşadığımız bu tarihi günde, İstanbul Boğazı'nda dron, havai fişek ve ışık gösterileri gerçekleştirecek, 100 savaş gemimizle, savaş uçaklarımızla muhteşem bir geçit töreni icra edeceğiz. Yediden yetmişe milletimizin her bir ferdini, yanlarında bayraklarıyla saat 16.00'dan itibaren İstanbul Boğazı'na davet ediyorum.”

“O KADAR RUHSUZ BİR MESAJDIR Kİ…”

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Erdoğan’ın paylaştığı kutlama mesajında, Atatürk’ün adının geçmemesine tepki gösterdi. Erdoğan’ın Cumhuriyetin 100 yılı mesajının “ruhsuz” olmakla eleştiren Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

*Erdoğan, bugün Atatürk'ü anmadan bir Cumhuriyetin 100. Yılını kutlama twiti attı. O kadar ruhsuz bir mesajdı ki Paraguay Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılını kutlamak için attığı twit olabilirdi.

*Ve bugün donanmamızın Boğaz'da yaptığı resmi geçidi sancak gemisinden izlemesi gerekirken Vahidettin köşkünden izledi. Kimse bana Boğazı iyi gördüğü için demesin. Boğazı en iyi gören yer sancak gemisi olurdu. Peki neden?

*1)Son padişah benim, Vahidettin'in yerine ben geçtim. 2) Atatürk Vahidettin'i kovdu ama 100. Yılda ben donanmaya/orduya Vahidettin Köşkü'ne selam verdiriyorum. Devlette ne gelenek kaldı ne kurum. Erdoğan 100. Yıl kutlamalarını millete zehir etmek için her şeyi yapıyor. Buna rağmen moralinizi bozmayın, umudunuzu yitirmeyin. 4000 yıllık tarihimizde çok daha büyük sıkıntılar yaşadık ve aştık. Bunu da aşacağız.

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