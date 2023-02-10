Umut dolu bekleyiş: 100’üncü saatte mucize kurtuluşlar
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 100'üncü saatte Kahramanmaraş ve Diyarbakır'dan kurtarma haberleri geldi. 100. saatte Hatay ve Diyarbakır'da 3 kişi enkazdan çıkarıldı.
6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.
Depremlerin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor…
ANTAKYA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 600 Konutlar Sitesi’nde 101. saatte enkazdaki bir kişiye sağ ulaşıldı.
Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’ndeki sitede, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, saat 23.00’ten itibaren yoğunluk verdikleri alanda inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş’a ulaştı.
Enkazdan çıkarılan Yiğitbaş, alkışlarla ambulansa taşındı.
Çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın, sedyedeki Yiğitbaş’a sarılarak sözünü tuttu. Bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.
DİYARBAKIR
Diyarbakır’da, yıkılan binanın enkazından 101 saat sonra anne ve oğlu yaralı çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı’nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat’a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101’inci saatte kurtarıldı.
Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)