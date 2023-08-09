Üniversite hastanesini karıştıran olay! “Kamu yararı” için yapılmış

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) geçtiğimiz yıl iki organ nakli uzmanının istifa etmesinden sonra, hastane bilgisayarlarında bu doktorların yaptığı ameliyat kayıtlarında isimleri silinerek, yerine hastanedeki başka bir doktorun isminin yazılması Danıştay kararıyla ceza mahkemesine taşındı. Danıştay, ADÜ'nün yapılan değişikliğin "Kamu yararı" savunmasını kabul etmedi.

Latif SANSÜR

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ADÜ’de geçtiğimiz yıl Mayıs ayında organ nakli yapılması için Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alan ve başarılı birçok operasyona imza atan Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ile Doç. Dr. Mahir Kırnap’ın istifasından sonra, bakanlık ADÜ’nün organ nakli ruhsatını askıya aldı.

Özel hastaneye geçen Doç. Dr. Yılmaz, çalıştığı özel hastaneye organ nakli izni ve ruhsatı almak için ayrıldığı ADÜ’de yaptığı “böbrek nakillerinin ameliyat notları” resmi belgesini almak istediğinde ise şok yaşadı. Kendisi ile arkadaşının yaptığı 23 hastanın böbrek nakli ameliyatının E. B. C.’nin yapmış gibi kayıtlara geçildiğini gören Yılmaz, böbrek nakli gibi ciddi bir konuda evrak sahteciliği yapıldığını, ilgililerin görevi kötüye kullandığını belirterek şikayetçi oldu.

DEĞİŞİKLİK “KAMU YARARI” İÇİN YAPILMIŞ

ADÜ Rektörlüğünün açtığı soruşturma sonunda E.B.C. isimli doktor lehine hastane kayıt sistemlerindeki değiştirilen notlarla ADÜ'ye tekrar böbrek nakli izni alınmaya çalışıldığı, bunun da kamu yararı olduğu belirtilerek soruşturma kapatılmak istendi. Dr. Yılmaz'ın ADÜ Yönetiminin verdiği karara karşı itirazını ele alan Danıştay Birinci Dairesi, ameliyat raporlarında Hastane Bilgi Sistemi'nde değişiklik yapan öğretim üyesi E.B.C.’nin yargılanması gerektiği kararını Aydın Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

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