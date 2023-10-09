Üniversite hocasından skandal kitap

Son yıllarda kamuda örgütlenen ve hızla büyüyen Menzil Cemaati’ne bağlı Semerkand Yayınları’ndan çıkan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dilaver Selvi’nin kaleme aldığı “Kadın ve Aile İlmihali” isimli kitapta skandal ifadeler yer aldı.

Yavuz ALATAN

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Kitapta, çocukların evlendirilebileceği belirtilerek “Buluğ çağına gelmeyen çocukların nikahı velilerinin izni ve bizzat nikahta bulunmaları ile geçerli olur. Evlenecek erkek ve kadının buluğ çağına ulaşmış olması gerekir” denildi. Kadınların kocalarından izin alarak toplu taşımaya binmesi gerektiği, sadece zorunlu hallerde taksiye binebileceği de kitapta anlatılan konular arasında yer alıyor. “Şefkat tokadı” adı altında da “Bazen tokat cehenneme doğru gideni cennete çevirebilir” diyerek şiddet meşrulaştırılıyor. Evliliğe dair ise şu ifadeler yer aldı:

KADIN KARŞI GELMEMELİ

– Erkek ikinci evliliği yapıyorsa, birinci hanımı bunu anlayışla karşılayıp Allah rızası için erkeğe yardımcı olmalı ve karşı gelmemeli.

– Bazı erkekler şehvet yönünden çok güçlü ve aşırı isteklidir. Koca böyle iken kadın isteksiz ve cinsi yönden soğuksa erkek ikinci bir evlilik yapıp her iki hanımına da adaletli davranmalı.

– Kadının çocuğu olmuyorsa bu durumunda babanın neslinin devamı için birinci hanımını boşamadan ikinci evliliği normaldir.

– Tek evliliği kanunlaştıran ülkelerde erkekler fiilen tek kadınla yetinmeyip yasak ve gizli ilişkiler kurmakta, bu da aile, toplum ve şahsın ahlakı üzerinde büyük yıkımlara neden olmaktadır.

– Kadının ‘Kendimi sana nikahladım' demesine karşılık erkeğin ‘Kabul ettim' demesi nikah için yeterli.