Üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil’in sır ölümü polisi harekete geçirdi
Sakarya Üniversitesi öğrencisi Nazlı Ece Akil (20), evinde ölü bulundu. Genç kızın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polisi harekete geçiren sır ölüm Sakarya’da meydana geldi. Yakınları, üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil’den sabah saatlerinden itibaren haber alamayınca durumu polise haber verdi.
YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Eve giden polis ekipleri içeri girdiklerinde Akil’i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Nazlı Ece Akil’in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine gönderildi. Akilin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)