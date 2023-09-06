Abone Ol

Üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil’in sır ölümü polisi harekete geçirdi

Sakarya Üniversitesi öğrencisi Nazlı Ece Akil (20), evinde ölü bulundu. Genç kızın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil’in sır ölümü polisi harekete geçirdi

Polisi harekete geçiren sır ölüm Sakarya’da meydana geldi. Yakınları, üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil’den sabah saatlerinden itibaren haber alamayınca durumu polise haber verdi.

YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Eve giden polis ekipleri içeri girdiklerinde Akil’i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nazlı Ece Akil’in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine gönderildi. Akilin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Fatma Duygu'nun sır ölümü! Avukat tutuklandıİlginizi ÇekebilirFatma Duygu'nun sır ölümü! Avukat tutuklandıKocaeli'de 19 yaşındaki gencin sır ölümüİlginizi ÇekebilirKocaeli'de 19 yaşındaki gencin sır ölümü
X Reklam