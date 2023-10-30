Üniversite öğrencisi ölü bulundu… İlk tespitlere göre intihar

Hacettepe Üniversitesi, "İlk tespitlere göre hayatına son verdiği değerlendirilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem 4 öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan hayatını kaybetmiştir" açıklaması yaptı.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan, üniversiteye ait yurt odasında yaşamını yitirdi. Khan’ın ölümünde intihar değerlendirmesi yapıldığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

REKTÖRLÜK: HAYATINA SON VERDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN…

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nden, konuyla ilgili açıklama yapıldı. Rektörlüğün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* “İlk tespitlere göre hayatına son verdiği değerlendirilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem 4 öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Yaşanan talihsiz olaya ilişkin adli ve idari soruşturmaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam edilmektedir.”

2 ÖĞRENCİ DAHA İNTİHAR ETMİŞTİ

Eskişehir'de geçtiğimiz hafta Anadolu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Resul Alan'ın, üniversitenin yemekhane bölümüne kendini asarak yaşamına son vermesinin ardından birkaç gün sonra da Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sezen Naz R., kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nun beşinci katından kendini boşluğa bırakarak intihar etmişti.