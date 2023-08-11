Üniversitede mobbing iddiası! Rektörlük tazminat ödeyecek

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süleyman Doğan'ın mobbinge uğradığı iddiasıyla açtığı dava karara bağlandı.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan’ın mobbinge uğradığı iddiasıyla dava açtı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesine geçen sene dilekçe sunan avukat Sevdenur Doğan Uyur, Prof. Dr. Doğan’ın 2016 yılından itibaren sürekli mobbinge maruz kalıp hakkındaki haksız ve mesnetsiz soruşturmalarla mücadele ettiğini belirtti.

5 YIL KADRO VERİLMEDİ

Bu süreçte yıpranan Prof. Dr. Doğan’a disiplin soruşturmaları bahanesiyle 5 yıl kadro verilmediği aktarılan dilekçede, üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin’in, Prof. Dr. Süleyman Doğan’a husumet beslediği iddia edildi.

Dilekçede, bu husumetin başlangıcının üniversitedeki rektörlük seçimlerine dayandığı, seçimlerde Şahin’in karşısındaki adayı destekleyen Prof. Dr. Doğan’ın, rektör olarak göreve getirilen Şahin tarafından mobbinge maruz bırakıldığı öne sürüldü.

CEZALAR İPTAL EDİLDİ

Doğan’ın yaşadığı soruşturma süreçlerine yer verilen dava dilekçesinde, mobbinge yönelik olarak verilen tüm disiplin cezalarının mahkeme kararlarıyla iptal edildiği anlatıldı.

Dilekçede, davalı idare YTÜ’nün Doğan’a 20 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine karar verilmesi istendi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne ve davalı Doğan’a 10 bin liralık manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

ZİNCİRLEME VE SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE

Kararda, ayrıca kararın kesin olduğu ve kanun yolunun kapalı olduğu belirtildi. Davacı Doğan hakkında açılan idari soruşturmalara vurgu yapan mahkeme kararında, davacının görev yaptığı üniversite bünyesindeki idareciler tarafından baskıya uğradığı, zincirleme ve sistematik bir şekilde idari soruşturmalara maruz bırakıldığı, hakkında tesis edilen disiplin cezalarının tamamının yargı mercilerince iptal edildiği göz önüne alındığında, manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

20 SORUŞTURMA, 5 CEZA, 2 İHRAÇ YAZISI

Prof. Dr. Süleyman Doğan, Prof. Dr. Şahin’in rektörlük döneminde kendisi hakkında 20 soruşturma açtığını, 5 ceza verdiğini, bunun yanı sıra kendisiyle ilgili Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) da 2 ihraç yazısı yazıldığını söyledi.

Çeşitli nedenlerle, 2016 yılındaki rektörlük seçimlerinde Prof. Dr. Şahin’in seçilmesine karşı çıktığını aktaran Doğan, Şahin’in seçilmesinin ardından kendisine mobbing uygulandığını öne sürdü.

Doğan, YÖK’ün hakkındaki kararları onaylamadığını, verilen cezaların ise mahkemelerce kaldırıldığını ifade etti.

İSTİNAF YOLU KAPALI

Tazminat davası sürecini anlatan Doğan, “Mahkeme, bir rektörün sistematik bir mobbing uyguladığını, görevi kötüye kullandığını, hatta zulüm yaptığını sübut görerek, 10 bin manevi tazminata mahkum etti. İstinaf yolu kapalı olmak kaydıyla. Bu kişi şuan özel bir üniversitenin rektörü.” dedi.

BURS OLARAK BAĞIŞLAYACAK

Prof. Dr. Doğan, 5 yılın sonunda profesörlük kadrosunu aldığını, manevi tazminat davasını kazandığı için maddi tazminat davası da açacağını ifade ederek, kazandığı tazminatı öğrencilerine burs olarak bağışlayacağını sözlerine ekledi. (AA)

MOBBING NEDİR?

Mobbing, genellikle iş veya çalışma ortamında bir kişiye yöneltilen sürekli, sistematik ve kötü niyetli davranışları ifade eden bir terimdir. Bu davranışlar, hedef alınan kişinin psikolojik olarak zor durumda kalmasına, stres yaşamasına, özgüveninin zedelenmesine ve iş performansının düşmesine neden olabilir.

Mobbing genellikle aşağılayıcı, küçümseyici, tehdit edici, dedikoducu veya dışlayıcı davranışlar şeklinde ortaya çıkar. Örnekler arasında sürekli eleştiriler, sahte iddialar, alay etme, fiziksel veya sözel saldırılar, izole etme, önemli bilgileri gizleme veya kişinin çalışma yeteneklerini küçümseme gibi durumlar yer alabilir.

Mobbing, hem kurban hem de işveren açısından ciddi sonuçlara yol açabilir. Kurbanın ruh sağlığını ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilirken, işverenin de çalışanların verimliliği, motivasyonu ve işyeri atmosferi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Mobbinge karşı çıkmak ve önlem almak önemlidir. İşverenlerin ve çalışanların mobbingi önlemeye yönelik politikaları desteklemesi, iletişimi iyileştirmesi ve çalışanlar arasında saygılı bir işyeri kültürünün teşvik edilmesi gerekmektedir.



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