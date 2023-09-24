Üniversitede yemeklere yüzde 200 zam

Ege Üniversitesi'nde yeni dönemle birlikte yemek fiyatlarına yüzde 200'ün üzerinde zam yapıldı. Öğrenciler, “Barınma krizinin ardından açlık tehdidiyle karşı karşıyayız” dedi.

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Üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala İzmir Ege Üniversitesi’nde yemek fiyatlarına yüzde 200’ün üzerinde zam geldi. Öğrenciler, geçen yıl 6,5 liraya yemek yerken bu sene fiyat 20 liraya çıktı.

“YEMEK PARASI AYLIK 1800 TL”

Ege Üniversitesi öğrencileri, sosyal medya üzerinden yayınladıkları bildiri ile yapılan zamlara tepki gösterdi. Bildiri şöyle:

– “Ege Üniversitesi, 22 Eylül 2023 günü yemekhane ücretlerine yüzde 200’ü aşan akıl almaz bir zam yapılacağını duyurdu. Okulumuz, hayatın her aşamasında boğazımıza sarılan ve hayatımızı yaşanılmaz kılan yüksek enflasyon, kira ve barınma krizi gibi sorunlara, öğrencileri hiçe sayarak aldığı bu kararla beslenme krizini de eklemiş bulunuyor.

– KYK burs ve kredileriyle uzun zamandır barınma ihtiyacımızı dahi karşılayamaz, insan onuruna aykırı koşullarda barınmak zorunda bırakılırken; şimdi de bu kararla açlık tehdidi ile yüz yüze kalıyoruz. Bu yeni karar ile bir Ege Üniversitesi öğrencisinin aylık yemek masrafı bin 800 lirayı buluyor. KYK burs ve kredilerinin bin 250 TL olduğu bu koşullarda, zaten besleyicilikten uzak ve yetersiz olan yemek hizmetinin, öğrencileri hiç sayarak fahiş miktarlarda arttırılmasını kabul etmiyoruz. Üniversite yönetimi hiçbir koşulda kendi rahatından ödün vermezken; günümüz koşullarında bize ödetilmeye çalışılan bedelin, krizin faturası olduğunu biliyor, reddediyoruz.

– Alınan bu kararın geri çekilmesini, karar sürecine üniversitenin bileşeni olan öğrencilerin de dahil edilerek sağlıklı ve erişilebilir fiyatlı bir yemekhane hizmeti sunulmasını talep ediyoruz.”

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ GÖSTERDİLER

Öğrenciler, sosyal medya hesapları üzerinden zamlara tepki gösterdi. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

– “En çok ödenek alan üniversitelerden biri olup yine yemekhane fiyatı en yüksek üniversitelerden biri oluyoruz. Beslenme bizim temel ihtiyacımız hakkımızı istiyoruz”

– “Kyk kredi ve bursu 1250 lirayken Ege Üniversitesi yemekhanesinde aylık yemek masrafının 1800 olmasını kabul etmiyoruz. Müşteri değil öğrenciyiz!”

– “Bu ‘öğünler’ ne miktar ne de kalite bakımından 20 liralık öğünler değil. Beslenme en doğal haklarımızdan biri iken ve öğrenci olarak zaten beslenme dışında birçok alanda geçim sıkıntısı çekerken kendi kampüsümüzde müşteri olarak görülmeyi kabul etmiyoruz”

– “Doyurucu ve besin değeri olmayan, küçük porsiyonlu yemeklere 20 tl veremeyiz. Yemekhane zammı geri çekilmeli öğünler doyurucu ve besin değeri yüksek olmalı!”

– “6.5Tl olan yemekhane ücretinin 3 katından daha fazla artması kabul edilemez. Yemekleri güzel yapsanız hiçbir sözüm yok ama yemeklerden tel çıkıyor. Bu kadar zam kabul edilemez. Enflasyon oranında zam yapılmalıdır”

– “6.5TL yi hak etmediğini düşündüğümüz yemekler şimdi 20tl olmuş. Ne oldu Ege Özel üniveriste mi oldu?”, “Tatsız tuzsuz baharat basarak anca yediğimiz, sırf mide şişiren yemekler nasıl 20 lira oluyo ya ? Ege özelleşti de bizim mi haberimiz yok”

“MÜŞTERİ DEĞİL ÖĞRENCİYİZ”

Öte yandan Gençlik Devirecek Platformu, Ege Ünversitesi’nin girişine “Müşteri Değil Öğrenciyiz!” yazılı pankart astı. (ANKA)

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