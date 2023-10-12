Üniversiteli Anıl’dan acı haber! Kayıp olarak aranıyordu…

Afyonkarahisar'da üç gündür kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Anıl Sayın (22) ormanda ölü bulundu. Sayın'ın sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolmuştu...

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Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde oturan ve Çocuk Psikolojisi Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Anıl Sayın, 9 Ekim’de sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra evden çıktı ve bir daha dönmedi.

Anıl Sayın’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla Sultandağı ve çevresinde Anıl Sayın’ı bulabilmek için çalışma başlatıldı.

Yapılan arama çalışmaları neticesinde dün saat 16.00 sıralarında ilçe kabristanı yakınlarındaki ormanda Anıl Sayın’ın cansız bedenine ulaşıldı. Anıl Sayın’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Sultandağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Anıl Sayın’ın sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğu öğrenilirken, intihar şüphesinin araştırıldığı belirtildi. (DHA)