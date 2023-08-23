Üniversiteliler bir aylık burslarıyla memleketlerine gidip dönemiyor

Öğrenim kredisi miktarı ile otobüs fiyatlarını karşılaştıran CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Gidiş-dönüş Ankara-Çanakkale bileti 1580 lira, gidiş dönüş Erzurum bileti 1400 lira. Üniversite öğrencileri bir aylık burslarıyla memleketlerine gidip dönemiyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, öğrenim kredisi ve burs miktarı ile otobüs bileti fiyatlarını karşılaştırdı. “Gençlerimiz bayramlarda ve tatillerde ailelerini ziyaret edemeyecek hale geldi” diyen Demir, şunları söyledi:

– Ankara'da okuyan ve ailesi şehir dışında olan bir üniversite öğrencisi olduğunuzu düşünün. Tatillerde, bayramda, seyranda memleketine dönüp ailen ile vakit geçirmek bile lüks zira fahiş akaryakıt zamları ve yüksek enflasyon ile otobüs bileti fiyatları uçmuş durumda.

“ÖĞRENCİ BURSLARI YERİNDE SAYIYOR”

– Ankara-İzmir otobüs bileti 550 lira. Ankara-Erzurum otobüs bileti 700 lira. Ankara-Urfa otobüs bileti 600 lira. Ankara-Çanakkale otobüs bileti 790 lira. Ankara-Trabzon otobüs bileti 600 lira. KYK bursu/kredisi ise şu anda 1250 TL. Öğrenciler bu rakamlarla yılda bir kez bile memleketlerine gidemez duruma geldi. Ayrıca artan kira fiyatları ve eğitim masraflarının asıl etkisini okulların başlamasıyla göreceğiz. Büyük bir barınma krizi kapıda.

– Gidiş-dönüş Ankara- Çanakkale bileti 1580 lira, gidiş dönüş Erzurum bileti 1400 lira. Üniversite öğrencileri bir aylık burslarıyla memleketlerine gidip dönemiyor bile. Gençlerimiz bayramlarda ve tatillerde ailelerini ziyaret edemeyecek hale geldi. 14 Mayıs'tan sonra akaryakıt fiyatları iki katına çıkmasına karşın, öğrenci bursları yerinde sayıyor.

“ÖĞRENİM BURSU EN AZ 3 BİN LİRA OLMALI”

– 2020 yılında asgari ücretin 2 bin 324 TL iken aynı yıl KYK bursu 550 TL, KYK bursunun asgari ücrete oranı ise yaklaşık 0,24'tü. Yani 2020 yılında KYK bursu, asgari ücretin yaklaşık yüzde 24’ü kadardı. Bu oran 2023 yılında yüzde 11 seviyesine düştü. Buradan bakınca bile erimeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ülkemiz gençlerine sahip çıkmalı ve onların yaşam kalitesini yükseltmelidir. Bu sebeple öğrenim bursu en az 3 bin lira olmalıdır.

İlginizi Çekebilir Akaryakıt zamları domino etkisi yaratır

İlginizi Çekebilir 'Akaryakıt zamları ağustosta enflasyonu yükseltecek'